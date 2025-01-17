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Dünya

Husilerden, İsrail'in 3 kentine İHA saldırısı

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv, Askalan ve Eylat şehrine yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu.

AA17 Ocak 2025 Cuma 18:58 - Güncelleme:
Husilerden, İsrail'in 3 kentine İHA saldırısı
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait "El-Mesire" televizyon kanalında yayımlanan açıklamasında konuya ilişkin bilgi verdi.

Sözcü Seri, "İsrail'deki Tel Aviv, Askalan ve Eylat'taki hedeflere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) 3 saldırı gerçekleştirdiklerini" belirtti.

USS HARRY TRUMAN'A SALDIRI

Seri, Husilerin aynı zamanda, ABD uçak gemisi USS Harry Truman'ı hedef alan bir İHA saldırısı düzenlediklerini ifade etti.

Husiler, ABD'nin Yemen'in kuzeyindeki Umran kentini hedef alan 5 hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

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