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Dünya

Husilerden koalisyon güçlerine suçlama: Hava saldırısında sivilleri öldürdüler

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in Hacce iline düzenlediği hava saldırısında 6'sı kadın, 4'ü çocuk 10 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

AA12 Temmuz 2020 Pazar 17:44 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 17:44
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Husilere bağlı sözde Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, koalisyon güçlerine ait uçakların, Veşha bölgesinde bir eve hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırıda 6'sı kadın 4'ü çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği, biri kadın 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

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