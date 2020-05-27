Husilerden Marib'de askeri karargaha balistik füze saldırısı: 7 ölü

AA 27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:46 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:48

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husiler, Marib il merkezinin yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde bulunan, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının geçici karargah olarak kullandığı Sahn el-Cin askeri kampını balistik füzeyle vurdu.

Füze saldırısı, Yemen Savunma Bakanı Muhammed Ali el-Makdişi ile Genelkurmay Başkanı Sağir bin Aziz'in de yer aldığı ordudan üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenen toplantı sırasında gerçekleştirildi.

Saldırıda, Genelkurmay Başkanı'nın oğlu Fehd bin Aziz ve yeğeni Abdulkavi Ali bin Aziz ile 5 asker hayatını kaybetti.

Savunma Bakanı Makdişi ve Genelkurmay Başkanı Bin Aziz'in saldırıdan kurtulduğu belirtildi, ancak ayrıntılı bilgi verilmedi.



Yemen resmi makamları ya da Husilerden saldırıya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Yemen Savunma Bakanı Makdişi ile Genelkurmay Başkanı Bin Aziz, dün Marib ve Cevf illerinde saha ziyareti gerçekleştirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.