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Husiler, Suudi Arabistan'daki hava üssüne saldırı düzenlediklerini açıkladı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısında yer alan Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne geniş çaplı saldırı düzenlediklerini açıkladı.

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İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Serii, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, hava üssündeki radar sistemi ve askeri noktalara Kasıf-2 tipi İHA'larla saldırı düzenlediklerini belirtti.
 
Serii, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 23 hava saldırısına karşılık hava üssünü hedef aldıklarını" kaydetti. 
 
Koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
 
Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.
 
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
 
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla sivillerin toplu ölümüne yol açıyor.

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