30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Husilerden Suudi Arabistan hava üssüne saldırı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) geniş çaplı saldırı düzenlediklerini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, hava üssündeki radar sistemi ve askeri noktalara Kasıf-2 tipi İHA'larla saldırı düzenlediklerini belirtti. 
 
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin son 48 saatte 36 hava saldırısı düzenlediğine işaret eden Seri, söz konusu operasyonun, Yemen halkını hedef alan saldırılar ve devam eden ablukaya misilleme olarak gerçekleştirildiğini kaydetti. 
 
Seri, koalisyonun saldırılarında ölü ve yaralıların bulunduğunu ifade etti. 
 
Suudi Arabistan ya da koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
 
Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor. 
 
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015 tarihinden bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

ABD mutabakata rağmen YPG/PKK´ya sevkiyatı sürdürüyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Borja'dan gelirim sözü

Borja'dan gelirim sözü

Aşık Veysel'in kızı babasını anlattı 'Yüreğiyle görürdü'

Aşık Veysel'in kızı babasını anlattı 'Yüreğiyle görürdü'

Otellerde yer yok çadır kurdular

Otellerde yer yok çadır kurdular

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İngiltere'den İzmir'e uzanan Çin işi miras vurgunu!

İngiltere'den İzmir'e uzanan Çin işi miras vurgunu!

Diagne krizi giderek büyüyor

Diagne krizi giderek büyüyor

Kredi faizi düşerse otomobil iştahı artar

Kredi faizi düşerse otomobil iştahı artar
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan askerlerimize bu sözlerle seslendi

Başkan Erdoğan askerlerimize bu sözlerle seslendi

Kümbet kazısında bulundu... Üzerindeki yazı şaşırttı

Kümbet kazısında bulundu... Üzerindeki yazı şaşırttı

Prim eksiği olana SGK'dan toplu para

Prim eksiği olana SGK'dan toplu para

Kurban eti nasıl pişirilir? İşte kavurma tarifi

Kurban eti nasıl pişirilir? İşte kavurma tarifi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA