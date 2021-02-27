İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2021 Cumartesi / 15 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4294
  • EURO
    8,982
  • ALTIN
    412.302
  • BIST100
    1471.39
Dünya

Husilerden Suudi Arabistan'a füze

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait balistik füzeyi düşürdü.

AA27 Şubat 2021 Cumartesi 00:47 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 00:47
ABONE OL

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husi milislerin Suudi Arabistan'a gönderdiği balistik bir füzeyi etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya açıklamalarda bulundu.

Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyinde sivilleri hedef almak için gönderdiği balistik füzenin imha edildiğini bildiren Maliki, uluslararası insancıl hukuka uygun olarak sivilleri korumak için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.