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Husilerden Suudi Arabistan'ın güneyine balistik füze saldırısı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde bulunan bazı mevzilere balistik füze saldırısı düzenledi.

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İran destekli Husilere ait "El-Mesira" televizyonunun haberine göre, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan ordusunun ülkenin güneyindeki Asir bölgesinde konuşlu birliklerine "Bedir F" tipi balistik füzesiyle saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Atılan balistik füzesinin buradaki silah deposunda büyük patlamalara neden olduğunu kaydeden Seri, Suudi Arabistan ordusunda çok sayıda ölü veya yaralı olduğunu ileri sürdü.

Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerinden ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra insansız hava araçlarıyla (İHA) ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla sivillerin toplu ölümüne yol açıyor.

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