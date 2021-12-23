Husilere ait bomba yüklü tekne imha edildi

AA 23 Aralık 2021 Perşembe 22:46 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 22:46

Arap koalisyon güçlerinin açıklaması Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer aldı.



Açıklamada, Husilerin Hudeyde'den gönderdiği bomba yüklü bir teknenin Kızıldeniz'in güneyinde imha edildiği aktarıldı.

Babu'l Mendeb Boğazı ve Kızıldeniz'de etkisiz hale getirilen bomba yüklü tekne sayısının 99'a ulaştığı kaydedilen açıklamada, bu konuda bir zaman aralığı paylaşılmadı.

Öte yandan Arap koalisyonu, başka bir açıklamasında, Husileri Yemen'in başkenti Sana'daki Es-Sevra Stadyumu'nda silah depolamakla suçladı.

Açıklamada, Husilere stadyumdaki silahların boşaltılması için 6 saat süre verildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.