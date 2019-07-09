Cenevre merkezli insan hakları örgütünün başkanı Tevfik el-Hamidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husi kontrolündeki Ceza Mahkemesi'nin 31 kişiye idam cezası verdiğini 5 kişi için de beraat kararı aldığını ifade etti.

İdam cezası alanlar arasında Sana Üniversitesi'nde Dilbilim dersleri veren Yusuf el-Bevvab ile Islah Partisi yöneticilerinden Nasır es-Selami'nin de olduğunu belirten Hamidi, meşru hükümete bağlı Yüksek Yargı Konseyi'nin bu mahkemeleri tanımaması nedeniyle alınan kararların da yasal dayanağı olmadığını kaydetti.

Bu kişilerin yargı süreçlerinde de türlü ihlallere maruz kaldığını dile getiren Hamidi, "Daha önce Husilerin yargıyı düşmanlarını korkutmak ve yargı katliamları gerçekleştirmek için kullandığı uyarısında bulunmuştuk." dedi.

Hamidi, temyiz yolunun açık olduğunu belirttiği kararı "Husilerin yargıyı siyasi amaçlar için kullandığına dair tehlikeli bir gösterge" olarak niteledi.

Konuya ilişkin Husilerden ya da hükümet güçlerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

YEMEN'DEKİ İNSANİ KRİZ

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.