24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7039
  • 6,2912
  • 279.213
  • 101847
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Husilerin fırlattığı 2 balistik füze Sada'ya düştü

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, Husilerin Yemen'in başkent Sana'dan fırlattığı 2 balistik füzenin ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düştüğünü belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Arap koalisyonu sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin başkent Sana'daki yerleşim bölgelerinden 2 balistik füze fırlattığını ancak füzelerin Sada kentinde düştüğünü ifade etti. 
 
Maliki, Husilerin hedef gözetmeksizin balistik füze fırlatıp, yerleşim bölgelerini ve sivilleri hedef alarak uluslararası insan haklarını ihlal etmeyi sürdürdüğünü aktardı.
 
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
 
Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen balistik füzelerin yanı sıra silahlı insansız hava araçlarını da kullanarak, ülkenin güney bölgelerini hedef alıyor.
 

Kedi yürekleri ağza getirdi! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Japonya "Kounotori8" kargo mekiğini uzaya yolladı

Japonya 'Kounotori8' kargo mekiğini uzaya yolladı

Macron'dan ABD-İran açıklaması: İlerleme kaydedebileceğimizi umuyorum

Macron'dan ABD-İran açıklaması: İlerleme kaydedebileceğimizi umuyorum

Yargıtay'dan 'FETÖ ile mücadele' açıklaması

Yargıtay'dan 'FETÖ ile mücadele' açıklaması

Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'BM' paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'BM' paylaşımı

Pakistan Başbakanı Han'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Pakistan Başbakanı Han'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

'İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor'

'İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor'

'Sesimiz Erdoğan' etiketine büyük destek

'Sesimiz Erdoğan' etiketine büyük destek

PKK destekçisinin seçilmesine sert tepki

PKK destekçisinin seçilmesine sert tepki
 

POPÜLER HABERLER

´´Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var´´ dedi, Türkiye´yi işaret etti

´´Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var´´ dedi, Türkiye´yi işaret etti

Salata ve yemeklerin vazgeçilmezi... Kilosu 30 TL

Salata ve yemeklerin vazgeçilmezi... Kilosu 30 TL

Keşfedenler gizemli şekilde ölmüştü! 'Lanet'e rağmen gün yüzüne çıkarıldı

Keşfedenler gizemli şekilde ölmüştü! 'Lanet'e rağmen gün yüzüne çıkarıldı

Kış aylarının vazgeçilmezi: Geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor

Kış aylarının vazgeçilmezi: Geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA