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Husilerin gönderdiği İHA Yemen'in Amran iline düştü

Yemen'deki İran destekli Husilerin gönderdiği insansız hava aracının (İHA) ülkenin Amran ilinde sivil bir bölgeye düştüğü bildirildi.

  • AA
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Suudi Arabistan'a ait El-İhbariyye kanalının haberine göre, Husiler tarafından gönderilen bir İHA, Yemen'in Amran iline düştü.

- ABHA HAVALİMANI SALDIRISINA YALANLAMA
 

Haberde ayrıca, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de "Husilerin Abha Havalimanı'nı hedef aldıkları" yönündeki açıklamasını yalanladığı ifade edildi.

Husiler, bugün Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'na insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere, ülkenin güney bölgelerini hedef alıyor.

Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri elinde bulunduran Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Haziran 2019'daki raporuna göre, 2016'dan bu yana ülkede 70 bin kişi hayatını kaybetti.

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