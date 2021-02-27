Husilerin Marib'deki saldırılarında 12 bin kişi yerinden oldu

AA 27 Şubat 2021 Cumartesi 17:15 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 17:15

Bakan İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Marib kentinde Husilerin son dönemde artan saldırılarının bölge halkına etkisine dikkati çekti.

Husilerin saldırılarının 12 bin 5 kişiden oluşan 1517 ailenin evlerine terk etmesine sebep olduğunu kaydeden İryani, bunların yanı sıra Husilerin 470 ailenin bölgeden ayrılmasına izin vermediğini, bazılarını abluka altında tuttuğunu ifade etti.

Husilerin saldırılarını sürdürmesi neticesinde oluşabilecek insani felakete karşı uyarıda bulunan ve Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası topluma, saldırılarını durdurması için örgüt üzerinde baskı oluşturma çağrısı yapan İryani, uluslararası insani yardım kuruluşlarından da sığınmacılara destek için acil harekete geçmesini istedi.

İryani, Marib'in, kent sakinlerinin yanı sıra Husilerin ele geçirdiği bölgelerdeki şiddet olaylarından kaçan 2 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yaptığına işaret etti.

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek isteyen Husi milislerin son günlerde bölgedeki saldırılarında artış yaşanıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.