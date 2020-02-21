İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1106
  • EURO
    6,5944
  • ALTIN
    316.596
  • BIST100
    114540
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Husilerle girilen çatışmada Yemen ordusundaki bir tuğgeneral öldü
Dünya

Husilerle girilen çatışmada Yemen ordusundaki bir tuğgeneral öldü

Yemen'de meşru yönetime bağlı orduda bir tuğgeneralin, Husilerle girilen çatışmada hayatını kaybettiği bildirildi.

AA21 Şubat 2020 Cuma09:02 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 09:10

Ülkenin kuzeyindeki Cevf kenti valisine yakın bir kaynak AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin batısında Husilerle girilen bir çatışma sırasında, Tuğgeneral Sadık el-Ukeymi'nin öldüğünü söyledi.

Bu arada, hükümete bağlı September Net internet sitesinde ise vefat eden tuğgeneralin Cevf Valisi'nin oğlu olduğu belirtilerek, çatışmada çok sayıda Husi milisinin öldürüldüğü de kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Tarla sürerken düşen çiftçinin üzerinden geçen traktör 1 kilometre gidip direğe çarptı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor
Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor

Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor

Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi
Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi

Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi

ABD'li isme 'İdlib' mektubu! Çarpıcı Türkiye detayı
ABD'li isme 'İdlib' mektubu! Çarpıcı Türkiye detayı

ABD'li isme 'İdlib' mektubu! Çarpıcı Türkiye detayı

'Devrim başarıya ulaşmıştır'
'Devrim başarıya ulaşmıştır'

'Devrim başarıya ulaşmıştır'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.