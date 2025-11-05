İSTANBUL 19°C / 15°C
Dünya

Huzurevinde yangın faciası: Çok sayıda can kaybı var

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde bir huzurevinde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

5 Kasım 2025 Çarşamba 14:04
Yerel medyadaki haberlere göre, Tuzla'da bir huzurevinde akşam saatlerinde yangın çıktı.

Tuzla'daki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Srebrenik, Zivinice, Lukavac ve Kalesija şehirlerinden ekipler, yangının söndürülmesine destek verdi.

Tuzla Kantonu Başsavcısı Vedran Alidzanovic, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında 11 kişinin öldüğünü, 38 kişinin de hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Alidzanovic, 38 yaralıdan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğunu belirterek, "Dün akşam 20.45'te ilk ihbar geldi, olay yerine hemen itfaiye, polis ve ambulans ekipleri gönderildi." dedi.

Yangının yatalak hastaların bulunduğu katta çıktığını kaydeden Alidzanovic, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum tahliyeyi zorlaştırdı. Olayın tanıkları, yoğun dumanın hızla yayıldığını, patlama sesleri ve panik yaşandığını belirtti. Yangının kesin nedeni henüz bilinmiyor, görevlendirilen uzmanlar, olay yeri incelemesi sırasında bunu belirlemeye çalışacak."

Öte yandan huzurevi müdürü Mirsad Bakalovic de istifa ettiğini duyurdu.

