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Hz. Muhammed’e çirkin saldırıya hapis

Malezya’da sosyal medya hesaplarında Hazreti Muhammed’e hakaret edenler cezasız kalmadı. Sanıklardan biri mahkemece 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

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Malezya’da Hazreti Muhammed’e hakaretten yargılanan kişi 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Sosyal medya hesaplarında Hazreti Muhammed’e hakaret içeren paylaşımda bulunduğu için salı günü gözaltına alınan 4 sanık, İletişim ve Medya Kanunu’na muhalefetten hakim karşısına çıktı. Suçunu kabul eden sanıklardan birine 10 yıl hapis cezası verilirken, diğer üç sanık ise suçlamaları reddederek, yeniden duruşma talebinde bulundu. 

929 İHBAR YAPILDI 

Son zamanlarda Malezya genelinde İslam’a ve Hazreti Muhammed’e hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarının arttığını kaydeden Malezya Polis Teşkilatı, şimdiye kadar ülke genelinde konuya ilişkin 929 ihbar aldıklarını açıklamıştı. Ülkede geçen ay bir Çinlinin, Hazreti Muhammed’e sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanması üzerine başkent Kuala Lumpur’da protesto gösterisi düzenlenmişti. 

''Kandil´e laf edemiyorlar, Pensilvanya´ya tek kelime söylemiyorlar''

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