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  • Hz. Muhammed'in tasvirini ders kitaplarına koydular: Böyle bir hata tekrarlanmayacak
Dünya

Hz. Muhammed'in tasvirini ders kitaplarına koydular: Böyle bir hata tekrarlanmayacak

Kenya'da, Hz. Muhammed'in tasvirinin, ilkokul 2. sınıf öğrencilerine yönelik ders kitaplarında yer almasına gelen tepkiler sonrası söz konusu kitapların toplatılması kararı alındı.

AA11 Ekim 2023 Çarşamba 15:55 - Güncelleme:
Hz. Muhammed'in tasvirini ders kitaplarına koydular: Böyle bir hata tekrarlanmayacak
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Tepki çeken kitapları basan Mentor Yayıncılık Direktörü Josephine Wanjuki, basına yaptığı açıklamada, ders kitaplarını toplama kararı aldıklarını duyurdu.

Wanjuki, "Tüm öğretmen, öğrenci, okul yönetimleri ve herkesten elindeki kitapları iade etmelerini istiyoruz. Ülkedeki Müslüman topluluklarla işbirliği içindeyiz ve böyle bir hata tekrarlanmayacak." ifadesini kullandı.

Hz. Muhammed'in tasvirinin 2. sınıf ders kitaplarında yer alması Kenya'da tepkilere neden olmuştu.

Ülkedeki Müslüman gruplar, Kenya Eğitim Bakanlığına kitapların toplatılması çağrısı yapmıştı.

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