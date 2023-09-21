İBB'nin rezaleti Fransa basınında! Tek karede özetlediler

İstanbul'da trafik ve toplu ulaşım çilesi bitmek bilmiyor. CHP'li İBB yönetimi otobüslere bakım işlemleri için gerekli önemi vermemesi nedeniyle sık sık eleştirilirken her geçen gün yolda kalan otobüs haberleri gelmeye devam ediyor.

İBB'NİN REZALETİ FRANSA BASININA KONU OLDU

Son dönemde ulaşımda yaşadığı sorunlarla konuşulan İBB'nin başarısızlıklarının yankısı ülke sınırlarını aştı. Arızalanan, yolda kalan, kazalara karışan, denize düşen ve alevlere teslim olan otobüsler Fransız basınında alay konusu oldu.

İSTANBULLULARIN ÇİLESİNİ KARİKATÜRİZE ETTİLER

İstanbulluların yaşadığı ulaşım çilesini resmeden Fransız basını, yaşanan sorunları karikatürize etti. Vatandaşların arızalanan bir metrobüsü ittiği anlar, karikatürlere konu oldu. Seyahat ettikleri toplu taşıma araçlarının arızalanmasıyla çareyi inip yürümekte ya da araçları itmekte arayan İstanbulluların çaresizliğe terk edildiği anları anlatan karikatür ülke basınında çok konuşuldu. Göreve yeni geldiği zamanlarda "ulaşım sorunu"nu çözmeyi vadeden Ekrem İmamoğlu, Fransız Marianne dergisine bile röportaj vermişti.

İşte o karikatür;