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Dünya

Ibu Yanardağı harekete geçti: 3 bin kişi tahliye ediliyor

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Ibu Yanardağı'nda patlamalar meydana geldi. Yaşanan olayın ardından bölgede yaşayan 3 bin kişi tahliye edilmeye başlandı.

IHA16 Ocak 2025 Perşembe 09:54 - Güncelleme:
Ibu Yanardağı harekete geçti: 3 bin kişi tahliye ediliyor
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Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletine bağlı Halmahera Adası'nda yer alan Ibu Yanardağı'nda volkanik hareketlilik sürüyor. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeyi Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, yanardağda dün meydana gelen patlamanın ardından 3 bin kişinin tahliyesine başlandığı bildirildi. Patlamanın ardından yanardağın yoğun kül püskürttüğü, dumanın 4 kilometre yüksekliğe ulaştığı aktarıldı. Yanardağ yakınlarında yaşayanlara ve turistlere 5-6 kilometrelik yasak bölgeden uzak durmaları ve kül yağışı durumunda maskesi takmaları tavsiye edildi.

Öte yandan dün patlamanın ardından çevredeki bölgelerde alarm seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştı. Resmi verilere göre 2022 yılı itibarıyla Halmahera Adası'nda yaklaşık 700 bin kişi yaşıyor.

  • Ibu Yanardağı
  • Kuzey Maluku
  • patlama

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