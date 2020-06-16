İç savaşın ayak sesleri! Savaş Lordu' göstericilere silah dağıtıyor

star.com.tr 16 Haziran 2020 Salı 14:40 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 14:47

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesine tepki olarak başlayan barışçıl protestolar, kısa sürede yerini yağma, kundaklama gibi şiddet olaylarına bıraktı.

Yer yer polisle çatışan göstericiler, Seattle'ın Capitol Hill bölgesini polisten arındırılmış 'otonom bölge' ilan etti.

Ancak, bölgeden gelen görüntülerde, bazı gösterici gruplarını yönlendiren Raz Simone'nun, küçük yaştaki göstericilere yarı otomatik tüfekler dağıttığı ortaya çıktı.

Normal şartlarda küçük yaştaki bireylere silah vermek suç, ancak bölgede yasayı uygulayacak kimse bulunmuyor...

Gençlere silah dağıtan Simone'un, kendi Facebook hesabından 10 Haziran'da yaptığı bir canlı yayında, 21 yaşından daha küçük görünen kişiler AR-15 benzeri yarı otomatik olduğu tahmin edilen saldırı tüfekleri dağıttığı açıkça görülüyor.

Geçen yıl yürürlüğe giren Washington eyalet yasası ile, 21 yaşın altındakilere saldırı tüfeği vermek büyük bir suç sayılıyor.

Ayrıca, yasalar uyarınca, 18 ve 21 yaşları arasındaki kişiler, ikamet adresleri veya iş yerlerinde, kontrollü bir şekilde tabanca sahibi olabilirler.

Capitol Hill Özerk Bölgesi (CHAZ) olarak adlandırılan bölgede, Seattle polisi birçok noktadan çekilmiş durumda.

Demokrat Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan, bölgedeki yerel yasaları veya eyalet yasalarını uygulamak için parmağını dahi kıpırdatmıyor.

Bunun yerine, ABD Başkanı Donald Trump'a karşı CHAZ'ı savundu.

Simone ise, 'Savaş Lordu' olarak anılmasını kabul etmediğini, polisten boşalan bölgelerde adalet ve kontrol için bir sorumluluk aldıklarını söyledi.

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