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Dünya

İç savaşın sürdüğü Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 200 binden fazla insan yerinden oldu

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) 27 Aralık cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde başlayan isyancı gruplarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle 200 binden fazla kişi yerinden oldu.

AA29 Ocak 2021 Cuma 17:34 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 17:34
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Sözcüsü Boris Cheshirkov, düzenlediği basın toplantısında, OAC’de devam eden insani durumla ilgili açıklamalar yaptı. Ülkedeki çatışmaların endişe verici boyutlara ulaştığını belirten Cheshirkov son 2 ayda 200 binden fazla kişinin yerinden edildiğini aktardı.

Mültecilerin çoğunun ulaşılması zor bölgelerde, nehir kenarlarında, evsiz ve yiyeceksiz yaşamaya çalıştığını ifade eden Cheshirkov, mülteciler arasında sıtma, solunum yolu enfeksiyonları ve ishalin yaygınlaştığı bilgisini paylaştı.

Ülkede yaşanan şiddet olaylarından yardım faaliyetlerinin de etkilendiğini dile getiren Cheshirkov, mülteciler arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve diğer hastalıkların yayılmasını önlemek için acilen yiyecek, barınak, temiz su, hijyen ve sağlık malzemelerine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Cheshirkov, yağmur mevsiminden önce gerekli yardım malzemelerinin mültecilere ulaştırılması gerektiği uyarısı yaptı. Kaynaklarının ihtiyacın sadece yüzde 2’sini karşılayabileceğine işaret eden Cheshirkov, uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu.

- OAC’deki çatışmalar

OAC Anayasa Mahkemesinin, devrik lider Francois Bozize'nin cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ile "Bozize'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırım listesinde olması" nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık 2020'de hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Hükümet ve BM, çatışmaların sorumlusu olarak gösterdiği Bozize’yi "darbe hazırlığı yapmakla" suçlamıştı. Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, Değişim İçin Vatanseverler Koalisyonu (CPC) çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui’yi ele geçirmek için aralık ayında harekat başlatmıştı.

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