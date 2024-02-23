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Dünya

İç savaşın sürdüğü Sudan'da kolera vakalarında artış kaydedildi

Sudan'da 2023 Nisan ortasından bu yana orduyla Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki iç savaş sürerken tespit edilen kolera vakalarının sayısının 10 bini geçtiği bildirildi.

AA23 Şubat 2024 Cuma 15:13 - Güncelleme:
İç savaşın sürdüğü Sudan'da kolera vakalarında artış kaydedildi
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Sudan Sağlık Bakanı Muhammed İbrahim, ülkedeki kolera vakalarında artış kaydedildiğine işaret etti.

12 eyalette kolera vakalarının tespit edildiğini belirten İbrahim, vaka sayısının 10 bin 800'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Çatışmanın ilk günlerinde salgının bazı bölgelerde görüldüğünü anlatan İbrahim, her geçen gün yayıldığını kaydetti.

İbrahim, Kasım ve Aralık 2023'te koleraya karşı aşılama kampanyası başlatıldığını ancak çatışmaların neden olduğu güvenlik sorunları yüzünden salgının önlenemediğini belirterek "Önümüzdeki sonbahara kadar yeni vakalar görmemeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.

Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hastanelerin yüzde 70 ila 80'i tam olarak faaliyet gösteremiyor.

Dünya Sağlık Örgütünden Eylül 2023'te yapılan açıklamada, ordu ile HDK arasında 15 Nisan 2023'ten itibaren çatışmaların sürdüğü ülkenin doğusunda kolera ve dang humması vakalarının rapor edildiği bildirilmişti.

SUDAN'DA İÇ SAVAŞ

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.

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