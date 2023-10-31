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Dünya

İçme suyu kalmayan Gazzeliler deniz suyu tüketmek zorunda kalıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılar ve ablukası sonucu yaşanan ciddi su sıkıntısı, Gazze'deki Filistinlileri banyo yapmak ve çamaşır yıkamak için deniz suyunu kullanmaya yöneltti.

AA31 Ekim 2023 Salı 12:32 - Güncelleme:
İçme suyu kalmayan Gazzeliler deniz suyu tüketmek zorunda kalıyor
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İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de gıda ve içme suyu konusunda ciddi kriz yaşanırken halk temiz olmayan suları tüketmek zorunda kalıyor.

Bölgeye su sağlayan boru hatlarının İsrail tarafından kapatılması nedeniyle Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde su kesintisi yaşanıyor.

Bölgedeki tek elektrik santralinin, iki haftadan uzun bir süre önce yakıt yokluğundan çalışmayı durdurması da su kuyularının atıl hale gelmesine ve evlere giden borulara su pompalanmasının durmasına neden oldu.

Gazze'den ve kuzeydeki bölgelerden çıkarak Deyr el-Belah'a yerleşen Filistinliler, burada deniz kıyısına gelerek, kıyafetlerini yıkamak, banyo yapmak ve abdest almak için deniz suyunu kullanıyor.

Filistinli 3 çocuk annesi Yasemin el-Attar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları dolayısıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'dan Deyr el-Belah'a göç etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Burada Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı bir okula yerleştirildiğini ancak banyo yapacak ve çamaşır yıkayacak su bulamadığı için deniz suyunu kullanmak mecburiyetinde kaldığını anlatan Attar, "İçme suyu bile yok, yeğenim su almak için Cibaliya'ya döndü, bazı dükkanlar hâlâ çalışıyor, hayatlarımız mahvoldu, evlerimiz bombalandı, koşullarımız trajik." dedi.

- "SAHİLE BANYO YAPMAK İÇİN GELDİK"

İbrahim Süleyman da İsrail'in saldırıları dolayısıyla on binlerce kişi gibi kendilerinin de Gazze'nin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ndeki evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Deyr el-Belah'taki UNRWA okullarından birine yerleştirilen Süleyman, "Zor koşullar, su ve yaşam için gerekli tüm ihtiyaçların bulunmaması nedeniyle yıkanmak ve çamaşırlarımızı yıkamak için deniz kıyısına geldik." diye konuştu.

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