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Dünya

Idalia Kasırgası Florida'ya ulaştı

Idalia Kasırgası ABD'nin Florida eyaleti kıyılarından karaya ulaşarak şiddetli yağış ve sel baskınlarına sebep oldu.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 18:37 - Güncelleme:
Idalia Kasırgası Florida'ya ulaştı
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Ulusal Kasırga Merkezinin paylaştığı bilgilere göre, Florida'nın Keaton Plajı'ndan iç kesimlere doğru ilerleyen kasırganın hızı saatte yaklaşık 300 kilometreyi buldu.

Sabah saatlerinden itibaren kategori 3 şiddetinde eyalette etkisini gösteren Idalia, bölgede geniş çaplı elektrik kesintilerine, sokakların su altında kalmasına, havalimanlarının kapanmasına ve uçuşların iptal edilmesine neden oldu.

Sürekli rüzgarların etkisiyle dalga boyu 3 metreye yaklaşırken, Tampa ve Fort Myers gibi kıyı bölgelerinde sokakları kaplayan su seviyesinin hızla yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Florida Valisi Ron DeSantis, yaptığı açıklamada, Idalia'nın "tahminlerin çok ötesinde bir yıkıma yol açabileceği", etki alanının da haritalarda gösterilen bölgelerin dışına taşabileceği uyarısında bulundu.

Pinellas İlçe Acil Durum Yönetimi Müdürü Cathie Perkins de "ilçede yüksek gelgitler yaşanacağı" konusunda vatandaşları uyardı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine göre, Idalia Kasırgası'ndan kaynaklanan şiddetli ve sürekli rüzgarlar Georgia eyaletine doğru ilerliyor.

  • IdaliaKasırgası
  • Florida
  • sel baskını

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