İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail'deki aşırı sağ partilerden Dini Siyonizm Partisinin milletvekili Simcha Rothman ve İsrail Evimiz Partisi Milletvekili Yulia Malinovsky tarafından sunulan tasarı Netanyahu tarafından onaylandı.

Tasarıda, 7 Ekim 2023'te Filistinli gruplar tarafından gerçekleştirilen Aksa Tufanı Operasyonu'na katıldığı iddiasıyla Filistinlilerin tutuklu yargılanması öngörülüyor.

Yargılamaların bu konuda kurulacak "özel askeri mahkeme" tarafından yapılacağı ifade edilirken, mahkemede Filistinlilerin "soykırım işleme, devlet egemenliğinin ihlali, savaşa teşvik ve düşmana yardım" suçlamalarının yöneltileceği ve İsrail yasalarına göre bu suçların cezasının idam olduğu kaydedildi.

Tasarının yürürlüğe girmesi için İsrail meclisinde "üç oylama" yapılması ve bu üç oylamada da onaylanması gerekiyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu'na katıldığı iddia edilen Filistinlilerin sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, Yedioth Ahronoth'un haberine göre bu sayı 300'ün üzerinde.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemişti.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 669, yaralıların sayısının da 171 bin 165 olduğu belirtildi.