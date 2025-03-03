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Dünya

İdari tutuklu bir Filistinli daha İsrail hapishanesinde hayatını kaybetti

İsrail'in Megiddo Hapishanesindeki idari tutuklu Filistinli Halid Mahmud Kasım Abdullah'ın (40) hayatını kaybettiği bildirildi.

AA3 Mart 2025 Pazartesi 16:07 - Güncelleme:
İdari tutuklu bir Filistinli daha İsrail hapishanesinde hayatını kaybetti
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Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı sakinlerinden 40 yaşındaki Filistinli Abdullah, 9 Kasım 2023'ten bu yana idari tutuklu olarak İsrail hapishanesinde tutuluyordu.

Abdullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Megiddo Hapishanesinde, 25 Şubat'ta hayatını kaybettiği belirtildi.

Ailesi, Abdullah'ın gözaltına alınmadan önce herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kaydetti.

Evli ve dört çocuk babası Abdullah'ın iki erkek kardeşi de idari tutuklu olarak İsrail tarafından tutuluyor.

Açıklamada, İsrail hapishanelerinde son bir haftada 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

YAŞAMINI YİTİREN FİLİSTİNLİ SAYISI 61'E YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybettiği açıklanan ve kimliği bilinen Filistinli sayısı 61'e yükseldi. Bunlardan en az 40'ının Gazze'den olduğu belirtiliyor.

İsrail hapishanelerinde 1967'den günümüze 298 Filistinli hayatını kaybetti.

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