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Dünya

İddia doğru çıktı! Macron'a soğuk duş: Böyle bir davet gönderilmedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Afrika'da düzenlenecek BRICS Liderler Zirvesi'ne davet edilmedi.

IHA9 Ağustos 2023 Çarşamba 12:43 - Güncelleme:
İddia doğru çıktı! Macron'a soğuk duş: Böyle bir davet gönderilmedi
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Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 22-24 Ağustos'ta düzenlenecek BRICS Liderler Zirvesi'ne Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron katılamayacak. Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor pazartesi günü yaptığı basın toplantısında, Afrika ve Güney ülkelerinden 67 liderin BRICS Zirvesi'ne davet edildiğini duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un zirveye davet edilmediğini kesin olarak doğrulayan Pandor, "Böyle bir davet gönderilmedi" dedi. Söz konusu zirveye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yoluyla katılacak.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna Temmuz ayının sonunda Güney Afrika'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Macron'un BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak istediğini vurgulayarak, "Birbirimizi anlamalıyız ve çözüm bulmalıyız" demişti. Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor'un ise bu isteğe karşı çıkmayacağı düşünülüyordu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, BRICS Liderler Zirvesi öncesinde Macron'un zirveye katılma isteğini "uygunsuz bir konuk olur" sözleriyle eleştirmişti.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üye olduğu BRICS Zirvesi'nde ülkeler arasında ticari, siyasi ve kültürel iş birliğinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

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