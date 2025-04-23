İddiası bile korkmalarına yetti! ABD Kongresi'nde Türk S-400 telaşı

Türkiye'nin Suriye'ye S-400 konuşlandıracağı iddiası ABD Kongre üyelerini panikletti. ABD'nin Yunan asıllı Kongre üyesi Gus Bilirakis ile İsrail asıllı Kongre üyesi Brad Schneider, Türkiye'nin Suriye'ye S-400 hava savunma sistemini konuşlandırma ihtimaline karşı harekete geçti. İki kongre üyesi, ABD Dışişleri Bakanlığı'na endişeleri hakkında mektup yazdı. Kongre üyeleri mektupta Türkiye'nin Suriye'ye S-400 konuşlandırma ihtimalinin İsrail'in güvenliğini tehdit edeceğini iddia etti.

TÜRKİYE'NİN S-400 KONUŞLANDIRMA İDDİASI KITA ÖTESİNİ TELAŞLANDIRDI

Türkiye'nin Suriye'ye S-400 hava savunma sistemi yerleştireceği iddiası ABD Kongresi'nde gündem oldu. Filistin'de binlerce Gazzeli sivili şehit eden soykırımcı İsrail'in bölgedeki yayılmacı ve katliamcı politikalarına şiddetle karşı çıkan Türkiye'nin "S-400 yerleştireceğine" yönelik söylentiler ABD Kongresi'nde endişeye yol açtı.

ABD'de Yunan ve İsrail asıllı iki Kongre Üyesi, Dışişleri Bakanlığı'na mektup yazarak Türkiye'nin Suriye'ye S-400 hava savunma sistemlerini konuşlandırma ihtimalinden kaygı duydu. Mektupta, böyle bir hamlenin İsrail'in bölgedeki güvenliğini ve etki alanını sınırlandıracağı iddia edildi.

Söz konusu mektupta, S-400 hava savunma sistemlerinin bölgeye konuşlandırılmasıyla İsrail'in operasyonel becerilerinin kısıtlanacağına dikkat çekildi.

"BÖLGESEL HAVA SAVUNMA MANZARASINI KÖKTEN DEĞİŞTİRECEK"

Hizbullah bahanesiyle İran ve Lübnan'a saldıran, Gazze'de on binlerce masum sivili katleden ve sakat bırakan soykırımcı İsrail'in katliamlarını destekleyen Kongre üyeleri, söz konusu mektupta ayrıca "Rusya'nın sistemlerinin çekilmesinin ardından Suriye topraklarına yeniden sokulması, operatörden bağımsız olarak, bölgesel hava savunma manzarasını kökten değiştirecektir. Suriye'nin batı koridoru boyunca konumlandırılırsa, İsrail'in İran varlıklarına veya Hizbullah tedarik rotalarına yönelik operasyonlarını ciddi şekilde kısıtlayabilir." İfadelerine yer verdi.

Öte yandan Kongre üyeleri Gus Bilirakis ile Brad Schneider, böyle bir gelişmenin ABD'nin bölgedeki etkisini azaltacağını iddia etti.

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