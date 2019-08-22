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İdlib stratejisi belli oldu! Hazırlıklar tamam

İdlib'deki çatışmalar nedeniyle on binlerce Suriyeli Türkiye sınırına yığıldı.Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib’de sivilleri hedef alan saldırıları yeni bir göç dalgasını gündeme getirdi. Türkiye sınırına muhtemel bir göç dalgasına karşı sığınmacıları önceden belirlenen güvenli alanlarda tutacak strateji devreye girecek. Bölgedeki Suriyelilere gıda ve sağlık hizmeti verilecek.

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Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib’de sivilleri hedef alan saldırıları yeni bir göç dalgasını gündeme getirdi. Türkiye sınırına doğru hareket eden Suriyelilerin sayının 150 bin civarında olduğu ifade edilirken, Türkiye bu göç dalgasını sınırın Suriye tarafında karşılamaya hazırlanıyor.
 
KORUMA KALKANI
 
Nüfusu 3 buçuk milyondan fazla olan İdlib’den Türkiye sınırına muhtemel bir göç dalgasına karşı sığınmacıları önceden belirlenen güvenli alanlarda tutacak strateji devreye girecek. Bu alanlarda her türlü güvenlik tedbiri alınırken, bölgeye gıda ve sağlık hizmetleri sağlanacak. AFAD ve Türk Kızılay’ının yanı sıra sivil toplum ve yardım kuruluşları da süreçte aktif rol oynayacak.
 
Suriye’deki iç savaşın başlamasından sonra rejim güçleri en büyük saldırılarını son süreçte İdlib’e yöneltmiş durumda. Terör örgütlerinin varlığını bahane eden rejim güçleri sivilleri gözetmeksizin İdlib ve etrafını bombalamayı sürdürüyor. Rejim ve Rusya’nın vurduğu bölgelerde yaşayan siviller ise Suriye’nin kuzeyine doğru göç etmeye başladı. Bombardımanın İdlib’in kuzeyine doğru kayması durumunda evlerini terk edenler Türkiye sınırına doğru hareket edebileceği tahmin ediliyor. Türkiye bu büyük göç dalgasını karşılamak için şimdiden hazırlıklara başladı.
 
HAZIRLIKLAR TAMAM
 
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, muhtemel göç dalgasının büyüklüğüne göre farklı senaryolar hazırlandı. Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler öncelikli olarak sınırın Suriye tarafından tutulacak. Göç hareketinin durumuna göre, göçmenlerin barınması ve hayati ihtiyaçlarının karşılanması için hazırlıklar tamamlandı. Kampların kurulacağı muhtemel yerler de belirlendi.   
Türkiye bu hazırlıkları yaparken diğer yandan da göçün oluşumuna yönelik çalışmalar yapıyor. Uluslararası alanda Suriyeli göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda, başta BM olmak üzere yardım kuruluşları ile de temas içerisinde bulunuyor. Yaşanabilecek insanlık dramlarının bu şekilde önüne geçilmesi hedefleniyor.

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