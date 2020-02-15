İdlib'de 100'e yakın İran destekli terörist öldü, cesetleri Deyrizor'a gönderildi

AA 15 Şubat 2020 Cumartesi11:13 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 11:13

İdlib'de rejim güçleri saflarında savaşan İran destekli yabancı terörist gruplar, ağır kayıplar veriyor.

AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, bu gruplara mensup yaklaşık 100 kişinin cesedi ile çok sayıda yaralı, çarşamba ve perşembe günü Deyrizor'a gönderildi.

İçlerindeki Suriyelilerin cansız bedenleri Deyrizor'un Elbukemal ilçesine defnedilirken yabancı teröristlerin cesetleri ise cenaze töreninin ardından Irak'a gönderildi.

- İRAN DESTEKLİ GRUPLARIN SURİYE'DEKİ VARLIĞI



Suriye'deki iç savaşta rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Irak sınırındaki Deyrizor'da varlık gösteriyor.

İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları mensupları komuta ediyor.

Halihazırda, İran Devrim Muhafızları, Kudüs Tugayı, Nüceba Hareketi, Bakir Tugayı, 104. Tugay ve 4. Fırka'ya bağlı Gays güçlerinden oluşan askeri unsurlar, İdlib ve Halep kırsalında rejim saflarında savaşıyor.