29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6578
  • 6,3006
  • 257.8
  • 102359
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İdlib'de cuma namazı yine iptal edildi

Rusya ve Beşşar Esed rejiminin yoğun hava saldırıları nedeniyle Suriye'nin İdlib kentine bağlı birçok ilçe ve köyde cuma namazı yine kılınamadı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Esed rejimi ve Rusya'nın yoğun hava saldırıları, İdlib'in Serakib, Cebel ez Zaviye ve Maartinuman ilçeleri ile Kefrenbil beldesinde ve Marrıthırme, Hazarin, Keferruma köylerinde cuma namazının iptal edilmesine yol açtı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Esed rejiminin sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Serakib, Maartinuman, Kefer Zita ve Morik ilçelerinin yanı sıra Tel Meleh ile Cubbeyun köyüne ve İkarda bölgesine, Rusya'ya ait savaş uçaklarının da Kefer Zita ilçesine hava saldırıları düzenlediğini bildirmişti.

Yoğun saldırılar, son dönemde İdlib'de cuma namazının sık sık iptal edilmesine yol açıyor.

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Drift, hız, sollama ve yola moloz dökme...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hakkari'de 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'de 1 askerimiz şehit oldu

Kuzey Kore'den 'Güneydeki savaş çığırtkanlarına' gözdağı!

Kuzey Kore'den 'Güneydeki savaş çığırtkanlarına' gözdağı!

'Diagne önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacak'

'Diagne önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacak'

İstanbul merkezli 11 ilde "sahte pasaport" operasyonu

İstanbul merkezli 11 ilde 'sahte pasaport' operasyonu

Başkan Erdoğan: Bu tür ihanet içinde olanlar bedelini ağır öder

Başkan Erdoğan: Bu tür ihanet içinde olanlar bedelini ağır öder

İmamoğlu'ndan tartışmalı atama: Kültür A.Ş.'nin başına getirdi

İmamoğlu'ndan tartışmalı atama: Kültür A.Ş.'nin başına getirdi

Rusya'dan Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliği sinyali

Rusya'dan Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliği sinyali

'Tatil kazandınız' yalanına inanıp mağdur olmayın'

'Tatil kazandınız' yalanına inanıp mağdur olmayın'
 

POPÜLER HABERLER

Drift, hız, sollama ve yola moloz dökme...

Drift, hız, sollama ve yola moloz dökme...

Su iki dakikada 2,5 metre yükseldi! Düzce'deki selde kurtulanlar anlattı...

Su iki dakikada 2,5 metre yükseldi! Düzce'deki selde kurtulanlar anlattı...

Emekliye düşük prim ve intibak müjdesi

Emekliye düşük prim ve intibak müjdesi

ABD'den Türkiye'ye çağrı: Tekrar gözden geçirin

ABD'den Türkiye'ye çağrı: Tekrar gözden geçirin

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA