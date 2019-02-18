İdlib şehir merkezinde iki patlama: 15 ölü, 30 yaralı

Suriye’de “gerilimi azaltma bölgesi” ilan edilen İdlib’de gerilim her geçen gün yükseliyor. Rejimin bombardıman altına aldığı İdlib kırsalındaki muhalifler rejim güçlerine karşılık vermeye başlamış, belirli bölgelerde ateşkes tamamen ihlal edilmişti. Bugün İdlib şehir merkezinin El-Kusur Caddesi'nde iki bomba yüklü araç patladı. İlk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İKİNCİ BOMBA SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Bölgeye ulaşan Suriye Sivil Savunma ekipleri, ilk patlamada büyük bir zayiatın olmadığını ancak ikinci patlamanın çok fazla sivilin bulunduğu bir bölgede gerçekleştiğini kaydetti.

Saldırıların gerçekleştiği yerlerin büyük hasar gördüğü gözlendi.