İdlib'de iftardan önce hava saldırısı : 2 ölü, 11 yaralı

Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Marratinnuman ilçesinde iftar öncesi düzenlediği saldırıda 2 sivil öldü, 11 sivil yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimine ait savaş uçakları, İdlib ilinin kuzeybatısındaki Marratinnuman ve Serakib ilçelerinin yanı sıra El Kebine, Termele, El Habit ve Şeyh Mustafa köylerine saldırdı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İdlib'in güneyindeki Marratinnuman ilçesinde iftar öncesinde düzenlenen hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 11 sivil yaralandı.

Bugün Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Halep'e bağlı Kefer Dael köyünde sahur vaktinde düzenlediği saldırıda 3 sivil ölmüş, 7 sivil yaralanmıştı.

İDLİB'DE SON DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları karşısında söz konusu bölge için ek mutabakata varmıştı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Rejim güçleri ve destekçilerinin, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artırdığı saldırılar aynı yoğunlukta devam ediyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana en az 142 sivilin yaşamını yitirdiğini, 385'ten fazla sivilin yaralandığını belirtiyor.