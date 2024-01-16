İdlib'de kış şartları çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışanların hayatını daha da zorlaştırdı

Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın saldırılarıyla yerinden edilmiş Suriyeli siviller, iç savaşın 14. yılında, bir kış daha yağmur ve çetin soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfır dereceye düştüğü bölgede sık sık yağmur yağıyor. Çoğu bez olan ve su alan derme çatma çadırlarda barınmak neredeyse imkansız hale geliyor.

Suriye'de yerinden edilenler, yakacakları olmadığı için topladıkları naylon, tekerlek, elbise, çizme, terlik gibi şeyleri yakarak ısınmaya çalışıyor.

Kampların kurulduğu çamurlu zeminler de sağanak esnasında sivillerin tahliyesini imkansız kılıyor.

"KADINLAR VE ÇOCUKLAR SAĞANAK NEDENİYLE GECEYİ MESCİTTE GEÇİRDİ"

İdlib'in kuzeydoğusundaki Zerdene köyünde bulunan Endülüs Kampı sorumlusu Muhammed Damis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun sağanak nedeniyle kampta birçok çadırın sular altında kaldığını söyledi.

Aileleri gece saatlerinde tahliye etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Damis, "Çadırlar eski olduğu için eşyalar su altında kaldı. Kadınlar ve çocuklar sağanak nedeniyle geceyi mescitte geçirdi." dedi.

Damis, kamptaki çadırların ivedilikle değişmesi, oluşan su birikintilerin tahliyesi için altyapı inşa edilmesi ve zeminin çakıl taşıyla döşenmesi gerektiğini ifade etti.

"ÇADIRIMIZ ESKİ OLDUĞU İÇİN HER TARAFI SU ALMAYA BAŞLADI"

Marratunnuman ilçesinden 2019'da göç eden Muhammed Termen, gece boyu devam eden sağanağın hayatlarını iyice zorlaştırdığını dile getirdi.

Her şiddetli yağışta çile çektiklerini anlatan Termen, "Çadırlarda su birikintileri oluştu. Kampın gençleriyle gece ark açtık. Elbise, sünger yatak, battaniye gibi eşyalarımız sular altında kaldı." diye konuştu.

Terman, pahalı olduğu için yakacak alamadıklarını aktararak "Topladığımız naylon, tekerlek, elbise, çizme ve terlik yakarak ısınmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Diğer bir kamp sakini Halidiye Ali de aniden bastıran sağanakta çadırlarının su aldığını ifade etti.

"Çadırımız eski olduğu için her tarafı su almaya başladı. Çocuklarımın elbiseleri ıslandı. Yatak, sünger dahil her şey sular içinde kaldı." diyen Ali, zor ve çileli geceyi komşularında geçirdiklerini aktardı.

Ali, çocuklarının soğuktan hastalandığını belirtti.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, hafta sonunda İdlib'in kuzeyindeki Atme köyünde etkili olan sağanak nedeniyle 48 kampta 1118 ailenin çadırını su bastığını duyurmuştu.