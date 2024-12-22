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Dünya

İdlib'de konser coşkusu! 'Devrim' ve 'direniş' marşları söylendi

İdlib'de, merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan insani yardım kuruluşu Syria Relief tarafından organize edilen ve binlerce kişinin katıldığı Yahya Havva konseri, renkli görüntülere sahne oldu. Konserde 'devrim' ve 'direniş' marşları söylendi.

AA22 Aralık 2024 Pazar 21:16 - Güncelleme:
İdlib'de konser coşkusu! 'Devrim' ve 'direniş' marşları söylendi
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Muhalif grupların ülke idaresini ele aldığı Suriye'de hayat normale dönerken halk, kutlamalarını sürdürüyor.

İdlib'de Syria Relief'in organize ettiği ve Suriyeli ünlü sanatçı Yahya Havva'nın sahne aldığı konser, büyük ilgi gördü.

İDLİB'DE DEVRİM VE DİRENİŞ MARŞLARI

Ellerinde Suriye devrimi bayrağı taşıyan binlerce kişinin katıldığı konserde, "devrim" ve "direniş" marşları söylendi.

Olaysız sona eren konser, renkli görüntülere sahne oldu.

Dün de Halep'te Syria Relief'in organizasyonuyla düzenlenen konserde Yahya Havva sahne almıştı. Yaklaşık 4 saat süren konserde, binlerce kişi doyasıya eğlenmişti.

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