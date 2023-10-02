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Dünya

İdlib'de şiddetli yağış! Sivillerin çadırlarını su bastı

İdlib'de yaşanan sağanak nedeniyle kamplardaki sivillerin çadırlarını su bastı. Sivil Savunma'dan (Beyaz Baretliler) yapılan açıklamada, kampların bulunduğu bölgelere çok sayıda ekip sevk edildiği ve sel sularının tahliyesi için yol açma çalışması yapıldığı belirtildi.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 16:45 - Güncelleme:
İdlib'de şiddetli yağış! Sivillerin çadırlarını su bastı
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Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle, zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı birçok çadır kampı sular altında kaldı.

İdlib'de gece boyu süren sağanak, çadır kamplarda kalan yüzlerce sivili olumsuz etkiledi.

Sivil Savunma'dan (Beyaz Baretliler) yapılan açıklamaya göre, İdlib'in kuzeydoğusundaki Ermenaz beldesinde sağanak nedeniyle 300 ailenin yaşadığı 40 çadır sular altında kaldı.

Şiddetli yağıştan, Zammar, Ermenaz ile Bustan Cuma yerleşimlerinde kurulan çadır kampların etkilendiği ifade edilen açıklamada, yüzlerce ailenin mağdur olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kampların bulunduğu bölgelere çok sayıda ekip sevk edildiği ve sel sularının tahliyesi için yol açma çalışması yapıldığı belirtildi.

Suriye ordusu ile destekçilerin saldırılarından kaçan yüz binlerce sivil, Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye'nin sınırında İdlib ilindeki derme çatma çadır kamplarda yaşıyor.

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