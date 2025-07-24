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Dünya

İdlib'de silah deposunda patlama: 5 kişi öldü, 63 yaralı...

İdlib'in kuzeyinde bir silah deposunda meydana gelen patlamalarda 5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı. Patlamaların şiddetiyle yakınlardaki yapılarda da hasar meydana geldi.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 14:05 - Güncelleme:
İdlib'de silah deposunda patlama: 5 kişi öldü, 63 yaralı...
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Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde silah deposunda meydana gelen çok sayıda patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İdlib'in kuzey kırsalında yer alan Kefraya beldesindeki silah ve mühimmat deposunda, bilinmeyen bir nedenle 15 patlama oldu.

Sağlık yetkilileri, patlamalarda, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılar tedavi için çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamaların şiddetiyle yakınlardaki yapılarda da hasar meydana geldi.

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