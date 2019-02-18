İdlib’de tahrik ayarlı bomba

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin geçen hafta düzenlediği dördüncü Soçi Zirvesi’nin ardından Suriye’de muhaliflerin denetimindeki İdlib kentinde şüphe çeken saldırılar gerçekleşiyor. Bölgede hafta sonu rejimin topçu saldırılarına maruz kalan askeri muhalif ve rejim karşıtı grupların kontrolündeki İdlib’in merkezinde iki bomba yüklü aracın birbiri ardına patlatılması sonucu 15 sivil yaşamını yitirdi, 79 sivil yaralandı.

SİVİL SAVUNMA HEDEFTE

İdlib kent merkezinin işlek caddelerinden Kusur’da art arda iki bomba yüklü araç infilak ettirildi. Konu hakkında açıklama yapan İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Öğle saatlerinden sonra ilk patlama Kusur caddesinde gerçekleşti. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma gönüllülerinin bulunduğu yerde ikinci patlama oldu” dedi. İki seri patlamada 15 sivilin katledildiğini aktaran Hac Yusuf, “Hayatını kaybedenlerin arasında 3 Sivil Savunma görevlisi bulunuyor” ifadelerini kullandı. İki aracın infilak ettirildiği mekanda çevredeki binalar ve dükkanların büyük zarar gördüğünü belirten Yusuf, yangınların Sivil Savunma ekiplerince söndürüldüğünü kaydetti.

REJİM DE SALDIRIYOR

Hatay’ın karşısındaki kentte gerçekleşen saldırılar büyük korku ve paniğe neden olurken, yaralanan 79 sivil sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Bir kısmı terör örgütü Heyet Tahrir’uş Şam (HTŞ) kontrolündeki kentte sivillere kalabalık alanlardan uzak durulması yönünde çağrılar yapıldı. Öte yandan, içerinden iki bombalı saldırıyla sarsılan İdlib’e yönelik Esad rejiminin bombardımanı da sürdü. İdlib’in Maret El Numan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren rejim güçlerinin düzenlediği füze saldırılarında bazı yerleşim alanları hasar görürken, 5 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Esad’a göz kırpan YPG’ye ABD tehdidi

Bölgedeki hamisi ABD’nin Suriye’den çekilme kararı sonrası Esad rejimiyle masaya oturan terör örgütü YPG/PKK, hafta sonu işgali altındaki Haseke’de bir toplantı gerçekleştirdi. DEAŞ sonrası Suriye’de atacağı adımları masaya yatıran teröristler, toplantı sonrası yaptığı açıklamada ‘özerkliği kabul etmesi durumunda Esad liderliğinde birleşik bir Suriye’yi destekleyeceklerini’ duyurdu. Terör örgütü YPG/PKK’nın hamlesine Pentagon’dan yanıt gecikmedi. DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyonun ABD’li Komutanı Korgeneral Paul LaCamera, YPG’nin Rusya ve Şam yönetimiyle iş birliğine gitmesi halinde terör örgütüne yardımları keseceklerini açıkladı. Reuters’ın haberine göre LaCamera, YPG’li teröristleri ‘yanlış’ aktörlerle ‘yanlış’ ittifaklara girmemeleri konusunda uyardı.