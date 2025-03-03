İdlib'de toplu iftar programı

Devrik Baas rejimi tarafından yerle bir edilen Maarratünnuman ilçesinde yaklaşık 500 kişi, Ma'an Derneğince düzenlenen toplu iftar etkinliğinde bir araya geldi.

Ma'an Derneği sorumlusu Abdullah Tuami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca toplu iftar vermeye devam edeceklerini söyledi.

Tuami, "Maarratünnuman ilçesine geri dönenlerden yaklaşık 500 kişi iftara katıldı. İlçede evlerin çoğu yıkılmış ve halk çok zor şartlar altında yaşıyor. Evlerin büyük bir kısmında pencere ve kapı bulunmuyor, kapsamlı bir bakım ve yeniden inşa sürecine ihtiyaç var." dedi.

Şu anda şehirde çoğunlukla evleri onarmak için çalışan gençlerin bulunduğunu anlatan Tuami, "Kadınlar ve çocuklar ise hala Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda yaşamlarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Enkaz haline gelen ilçenin merkez camisinin önünde düzenlenen toplu iftar programına katılan Faysal Belan da ilçe sakinlerinin çoğunun yoksulluk sınırının altında yaşadığını söyledi.

Beş yıllık zorunlu göç ve rejimin Maarratünnuman'ı tahrip etmesinin ardından bugün halkın yeniden bir sofrada birleştiğini ifade eden Belan, "Bu tür girişimler, halkın şehre dönmesini teşvik ediyor. Buradaki halkın çoğu sabit bir gelire sahip değil ve büyük kısmı kamplarda yaşıyor." diye konuştu.

Belan, "Bu girişim, halk arasında sevgi ve dayanışmayı güçlendirecek. Dileriz bu tür girişimler devam eder ve halkımız daima birlik ve beraberlik içinde olur." dedi.