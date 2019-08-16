İdlib'de yüz binlerce sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti
Esed rejimi ve Rusya'nın Kurban Bayramı'nda İdlib'e saldırılarında yerinden edilen 124 bin sivil, Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti.
- AA
Esed rejimi ve Rusya'nın Kurban Bayramı'nda İdlib'e saldırılarında yerinden edilen 124 bin sivil, Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti.
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