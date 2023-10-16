ABD Başkanı Biden tepki gösterdi! İfadesi kan dondurdu: Müslüman ve Filistinli olduğu için öldürmüş

Polisin, ev sahibinin kendisine bıçakla saldırdığını söyleyen bir kadının aramasıyla harekete geçtiği, olay yerine vardıklarında, Czuba'yı evin önünde otururken buldukları belirtildi.

Daha sonra eve giren polis memurlarının 32 yaşında kadını ve 6 yaşındaki çocuğunu ağır bıçak yaraları almış halde bulduğu kaydedildi.

26 defa bıçaklanan çocuğun durumunun kritik olduğu, yerel bir hastaneye nakledildikten sonra yaşamını yitirdiği, hastaneye kaldırılan annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklandı.

Yetkililer, "saldırıyla ilgili beyanda bulunmayan Czuba'nın İsrail-Filistin çatışmasının etkisiyle çocuğu Müslüman olması nedeniyle öldürdüğünün tespit edildiğini" bildirdi.

Czuba birinci derece cinayet, birinci derece cinayete teşebbüs, iki nefret suçu ve ölümcül bir silahla ağırlaştırılmış darp ile suçlanıyor.

ABD BAŞKANI BİDEN TEPKİ GÖSTERDİ

ABD Başkanı Joe Biden, 6 yaşındaki Müslüman çocuğun öldürülmesi ve annesinin yaralanması haberi karşısında şok olduğunu bildirdi.

Biden, ABD'nin Illinois kentinde bir çocuğun Müslüman kimliği nedeniyle öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çocuğun ailesinin Amerika'ya herkesin aradığı yaşam alanı, öğrenmek ve barış içinde ibadet etmek için geldiğini kaydeden Biden, "Bu tür korkunç nefretin Amerika'da yeri yok. Temel değerlerimize karşı çıkıyor." vurgusunda bulundu.

Biden, Amerikalıların bir araya gelerek İslamofobi ve her türlü nefrete karşı çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Müslüman çocuğun öldürülmesi karşısında kendisi ve eşinin şoke olduğunu belirten Biden, "Nefret karşısında sessiz kalmayacağım." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan herkesin 6 yaşında öldürülen çocuğun ailesine taziyelerini ilettiği, yaralanan annesine acil şifalar dilediğini aktaran Biden, tüm Filistin, Arap ve Müslüman Amerikan toplumuna taziyelerini aktardı.