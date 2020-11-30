İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2020 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8162
  • EURO
    9,3439
  • ALTIN
    447.148
  • BIST100
    1283.58
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • IFRC: Salgını yenme konusunda aşı tek başına yeterli olmayabilir
Dünya

IFRC: Salgını yenme konusunda aşı tek başına yeterli olmayabilir

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), 'Kovid-19 aşısı salgını yenmede tek başına yeterli olmayabilir' uyarısında bulundu.

AA30 Kasım 2020 Pazartesi 22:30 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 22:30
ABONE OL

IFRC Başkanı Francesco Rocca, düzenlediği basın toplantısında, "Salgını yenme konusunda aşı tek başına yeterli olmayabilir. Kovid-19'u yenmek için salgınla mücadeleyi sürekli engelleyen paralel güvensizlik salgınını da yenmemiz gerek." dedi.

- KOVİD-19 AFRİKA'DA "BATI'NIN SORUNU" OLARAK GÖRÜLÜYOR

John Hopkins Üniversitesinin yaptığı bir araştırmaya göre 67 ülkede aşılara karşı güveninin büyük ölçüde azaldığına dikkati çeken Rocca, IFRC'nin bir araştırmasına göre ise Afrika'da Kovid-19'un sadece "Batı'nın sorunu" olarak görüldüğünü söyledi.

Batılı ülkelerde ise birçok kişinin, temel sağlık uyarılarına uymayı reddettiğine işaret eden Rocca, hükümetlere salgın ve aşıya karşı güvensizlik ve bilgi kirliliğiyle mücadele çağrısı yaptı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.