Trump, İran'ı tehdit etti
Reuters: Trump İran'ı Umman aracılığı ile İran'a saldıracakları tehdidinde bulundu
Reuters: Trump İran'ı Umman aracılığı ile dün gece tehdit etti.
Ayrıntılar gelecek...
Reuters: Trump İran'ı Umman aracılığı ile dün gece tehdit etti.
Ayrıntılar gelecek...
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