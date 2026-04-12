  İHA saldırıları krize dönüştü... Suudi Arabistan Irak Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı
İHA saldırıları krize dönüştü... Suudi Arabistan Irak Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı

Suudi Arabistan, Irak topraklarından Körfez ülkelerine yönelik insansız hava aracı saldırılarının sürmesi üzerine Irak'ın Riyad Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Riyad yönetiminin bu adımı, bölgedeki gerilimi yeni bir boyuta taşıdı.

AA12 Nisan 2026 Pazar 19:45 - Güncelleme:
Suudi Arabistan, Irak topraklarından fırlatılan insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle sert bir diplomatik adım attı. Riyad yönetimi, Irak'ın Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak İHA tehditlerinin kabul edilemez olduğunu açıkça ortaya koydu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN IRAK'A SERT DİPLOMATİK HAMLE

Suudi Arabistan, ülkeye ve Körfez ülkelerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılar ve tehditler nedeniyle Irak'ın Riyad Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

IRAK TOPRAKLARINDAN FIRLATILAN İHA'LAR HEDEFTEKİ ÜLKELER

Açıklamada, Irak topraklarından fırlatılan İHA'larla Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerini hedef alan "açık saldırı ve tehditlerin" devam etmesi üzerine Irak'ın Riyad Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığını ifade edildi.

  • Suudi Arabistan
  • Irak İHA saldırısı
  • Körfez gerilimi
  • Riyad diplomatik kriz
  • insansız hava aracı

