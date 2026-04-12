İHA saldırıları krize dönüştü... Suudi Arabistan Irak Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı

SUUDİ ARABİSTAN'DAN IRAK'A SERT DİPLOMATİK HAMLE

Suudi Arabistan, ülkeye ve Körfez ülkelerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılar ve tehditler nedeniyle Irak'ın Riyad Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

IRAK TOPRAKLARINDAN FIRLATILAN İHA'LAR HEDEFTEKİ ÜLKELER

Açıklamada, Irak topraklarından fırlatılan İHA'larla Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerini hedef alan "açık saldırı ve tehditlerin" devam etmesi üzerine Irak'ın Riyad Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığını ifade edildi.