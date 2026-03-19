İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3268
  • EURO
    50,8298
  • ALTIN
    6565.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İHA saldırısı orduyu alarma geçirdi: ''Derhal karşılık verin'' talimatı
Dünya

İHA saldırısı orduyu alarma geçirdi: ''Derhal karşılık verin'' talimatı

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, Sudan'dan gelen insansız hava araçlarının sınırdaki Tine kasabasını vurarak en az 16 sivilin ölümüne yol açmasının ardından orduya yüksek alarm seviyesine geçilmesi ve olası yeni saldırılara derhal karşılık verilmesi talimatı verdi.

AA19 Mart 2026 Perşembe 14:48
İHA saldırısı orduyu alarma geçirdi: ''Derhal karşılık verin'' talimatı
ABONE OL

Çad-Sudan sınırında tansiyon bir kez daha tehlikeli biçimde yükseldi. Sudan topraklarından kalkan insansız hava araçları Çad'ın sınır kasabası Tine'yi hedef aldı ve çok sayıda sivil yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Debi, saldırının ardından ordusunu teyakkuza geçirirken bölgeye acil değerlendirme heyeti gönderdi.

CUMHURBAŞKANI DEBİ'DEN ORDUYA 'DERHAL KARŞILIK VERİN' EMRİ

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, Sudan'dan gelen insansız hava araçları (İHA) saldırısının ardından orduya yüksek alarm durumuna geçme talimatı verdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, İtno'nun orduya "yüksek alarm seviyesine geçilmesi ve olası yeni saldırılara karşı derhal karşılık verilmesi" talimatı verdiği bildirildi. Açıklamada, can kayıpları ve maddi hasarı değerlendirmek üzere bölgeye heyet gönderildiği aktarıldı.

TİNE KASABASINA İHA SALDIRISINDA EN AZ 16 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Yerel basındaki haberlere göre, Sudan'dan gelen İHA'lar sınırdaki Tine kasabasını hedef aldı ve saldırıda en az 16 sivil hayatını kaybetti.

Çad yönetimi, Sudan'daki çatışmaların sınır hattına yansıması ve silahlı grupların ülke topraklarına sızma riskinin artması nedeniyle 23 Şubat 2026'da iki ülke arasındaki sınırı ikinci bir emre kadar kapatma kararı almıştı.

  • Sudan
  • İHA saldırısı
  • Muhammed İdris Debi İtno
  • Tine kasabası

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.