İHA'larımıza dikkati çekti! Güney Afrikalı Sumud aktivisti: Türkiye'ye teşekkür ediyoruz

İsrail'in alıkoyduğu Güney Afrikalı aktivistler Nkosi Zwelivelile Mandela, Zukiswa Wanner, Fatima Hendricks, Reaaz Moola, Zaheera Soomar ve Carolyn Shelver, Johannesburg kentindeki O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'nda kalabalık bir grup tarafından alkış ve sloganlarla karşılandı.

Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Ülkenin demokratik seçimlerle iktidara gelmiş ilk siyahi Cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela, burada yaptığı basın açıklamasında, Küresel Sumud Filosu'nun, hükümetlerden bağımsız olarak, Filistin davasına hizmet eden sıradan insanlar tarafından kurulduğuna dikkati çekti.

Mandela, "Bununla gurur duyuyoruz çünkü Güney Afrika'daki sıradan kadınlar ve erkekler bu misyona destek olmak için ayağa kalktı." dedi.

Türk insansız hava araçlarının filoya eşlik ederek her gün kendilerine bilgi aktardığını belirten Mandela, "Türk hükümetine, Türk halkına ve özellikle TİKA ile Kızılay'a, deniz yoluyla 'Alma' teknesine insani yardım ulaştırdıkları için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Gazze'deki kardeşlerimizin yanında dururken hükümetten bir kuruş bile almadık." diyen Mandela, filoda alıkonulan tüm aktivistlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

⁠KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.