İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,721
  • EURO
    48,5583
  • ALTIN
    5410.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İHA'larımıza dikkati çekti! Güney Afrikalı Sumud aktivisti: Türkiye'ye teşekkür ediyoruz
Dünya

İHA'larımıza dikkati çekti! Güney Afrikalı Sumud aktivisti: Türkiye'ye teşekkür ediyoruz

İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı ve alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 6 Güney Afrikalı aktivist ülkelerine döndü. Türk insansız hava araçlarının filoya eşlik ederek her gün kendilerine bilgi aktardığını belirten bir aktivist 'Türk hükümetine, Türk halkına ve özellikle TİKA ile Kızılay'a, deniz yoluyla 'Alma' teknesine insani yardım ulaştırdıkları için teşekkür ediyoruz' dedi.

AA8 Ekim 2025 Çarşamba 16:42 - Güncelleme:
İHA'larımıza dikkati çekti! Güney Afrikalı Sumud aktivisti: Türkiye'ye teşekkür ediyoruz
ABONE OL

İsrail'in alıkoyduğu Güney Afrikalı aktivistler Nkosi Zwelivelile Mandela, Zukiswa Wanner, Fatima Hendricks, Reaaz Moola, Zaheera Soomar ve Carolyn Shelver, Johannesburg kentindeki O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'nda kalabalık bir grup tarafından alkış ve sloganlarla karşılandı.

Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Ülkenin demokratik seçimlerle iktidara gelmiş ilk siyahi Cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela, burada yaptığı basın açıklamasında, Küresel Sumud Filosu'nun, hükümetlerden bağımsız olarak, Filistin davasına hizmet eden sıradan insanlar tarafından kurulduğuna dikkati çekti.

Mandela, "Bununla gurur duyuyoruz çünkü Güney Afrika'daki sıradan kadınlar ve erkekler bu misyona destek olmak için ayağa kalktı." dedi.

Türk insansız hava araçlarının filoya eşlik ederek her gün kendilerine bilgi aktardığını belirten Mandela, "Türk hükümetine, Türk halkına ve özellikle TİKA ile Kızılay'a, deniz yoluyla 'Alma' teknesine insani yardım ulaştırdıkları için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Gazze'deki kardeşlerimizin yanında dururken hükümetten bir kuruş bile almadık." diyen Mandela, filoda alıkonulan tüm aktivistlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

⁠KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.