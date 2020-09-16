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Dünya

İhanet anlaşmaları sonrası Filistin bayrağını göndere çektiler

İsrail'in kuzeyindeki Netanya kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn bayrakları indirilerek yerlerine Filistin bayrağı asıldı. İsrail, dün Beyaz Saray'da BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

AA16 Eylül 2020 Çarşamba 11:36 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 11:36
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Tel Aviv'in Abu Dabi ve Manama yönetimiyle dün Beyaz Saray'da imzaladığı ilişkileri normalleştirme anlaşması için Netanya kentindeki bir köprüye asılan BAE ve Bahreyn bayrakları İsrailli aktivistler tarafından protesto amacıyla indirildi.

Gece saatlerinde gizlice bu köprüdeki BAE ve Bahreyn bayraklarını söken aktivistler yerine Filistin bayrağını astı.

Aktivistler, o anlara ait kaydettikleri görüntüleri basınla paylaştı.

İsrail, dün Beyaz Saray'da BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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