İhanet anlaşmalarına sert tepki: Kullanılan mürekkep kadar değeri yok

AA 16 Eylül 2020 Çarşamba 07:09 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 07:18

Filistin Devlet Televizyonu'na konuşan Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde dün imzalanan anlaşmalarla ilgili değerlendirmede bulundu.

BAE ile Bahreyn'in normalleşme anlaşmalarını imzalamasının, "Yüzyılın Anlaşmasını imzalamak" demek olduğunu belirten Ureykat, iki ülkenin, Mescid'i Aksa'nın İsrail egemenliğinde olmasına onay verdiklerini vurguladı.

"1967 sınırlarını, Doğu Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı ve Kıyamet Kilisesi'ni zikretmeden iki devletten bahseden kişi, Filistin devletinden Yüzyılın Anlaşması'ndaki haliyle bahsediyor demektir." diyen Ureykat, BAE ile Bahreyn'in fiili olarak söz konusu anlaşmayı hayata geçirdiğini kaydetti.

Trump'ın dünkü imza töreninde, "Filistinlilerin de bu sürece dahil olacakları" yönündeki açıklamasını değerlendiren Ureykat, "buradan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve diğer devlet erkanından kurtulduktan sonra" anlamının çıktığını dile getirdi.

İSRAİL MECLİSİ'NDEKİ ARAP MİLLETVEKİLLERİNDEN NORMALLEŞME ANLAŞMALARINA KARŞI UYARI

İsrail Meclisi'ndeki Arap milletvekillerinden Mansur Abbas ve Cemal Zehalika, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında imzalanan normalleşme anlaşmalarının doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulundu.

Demokratik Ulusal Birlik Partisi Başkanı Zehalika, yazılı açıklamasında, Washington'daki dörtlünün imzaladığı anlaşmaların, BAE ile Bahreyn'in, kendi ülkelerinde iç krizlerle boğuşan ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sunulan tehlikeli bir hediye olduğunu kaydetti.

Zehalika, "BAE ile Bahreyn, bugün Filistin halkına karşı İsrail'in yanında olduğunu ilan ediyor. Bahse konu ilişki, sadece bir normalleşme değil bilakis stratejik bir ortaklıktır. İsrail'le ittifak kuranın ise Filistin halkının ve meşru haklarının yanında yer alması mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Zehalika, Bahreyn ve BAE halklarının İsrail'in yanında yer almayı kabul etmeyeceğine inandıklarını dile getirdi.

Ortak Arap Listesi Bloku üyesi Milletvekili Abbas ise açıklamasında, "Barış, yüce insani bir olgudur ancak silah anlaşmalarına ve rejimleri korumak için gelişmiş casusluk cihazlarına kılıf olması için Washington'da bu olgunun üzeri çizilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Gerçek barışın işgalin sonlanmasıyla başlayacağına değinen Abbas, "Netanyahu'nun övündüğü barış için barış denklemi, bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla gerçekleşebilir. Bu olmadığı taktirde birkaç sene içinde kendimizi İsrail apartheid sistemi içinde buluruz." ifadelerine yer verdi.

NORMALLEŞME KARŞITI 200 BİNİ AŞKIN KİŞİ FİLİSTİN BİLDİRİSİ'Nİ İMZALADI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Normalleşmeyle Mücadele Birliği, İsrail'le normalleşme karşıtı 200 bini aşkın kişinin "Filistin Bildirisi"ne imza attığını duyurdu.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında normalleşme anlaşmalarının imzalanmasının ardından Twitter'da "Halklar normalleşmeye karşı" etiketiyle kampanya başlatıldı.

Birliğin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, kampanya kapsamında Filistin Bildirisi'ni imzalayanların sayısının 200 bini geçtiği ifade edildi.

Bildiride, "Filistin meselesinin haklılığına olan inancım ve bu konuda taşıdığım sorumluluktan hareketle Filistin devleti bildirisini imzalamaktan onur duyuyorum. Bu bildiriyle şunu teyit ediyorum: Filistin işgal altında bir devlettir, işgalden kurtarılması bir görevdir. Siyonist yapı; işgalci, ırkçı, Mescid-i Aksa'yı ve Filistin topraklarını gasbeden bir yapıdır ve normalleşmenin her türlüsü ihanettir." ifadeleri yer aldı.

Birlik, kampanya kapsamında Körfez ülkelerinden ve Filistin'nden çok sayıda aktivistin, söz konusu bildiriyi imzalamaya teşvik eden tweetlerine yer verdi.

BAE Normalleşmeyle Mücadele Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE-İsrail arasında normalleşme anlaşmasına varıldığını duyurmasının ardından yurt dışındaki muhalifler ve akademisyenler tarafından kurulmuştu.

FETİH YETKİLİSİNDEN "BAE, 2010'DAN BU YANA FİLİSTİN'İ BOYKOT EDİYOR" AÇIKLAMASI

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril Er-Rucub, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 2010'dan bu yana Filistin'i boykot ettiğini söyledi.

Filistin Devlet Televizyonu'na konuşan Rucub, BAE'nin 2010 yılından bu yana Filistin'i boykot ettiğini ve Abu Dabi'deki Filistin büyükelçisinin hiçbir ulusal güne davet edilmediğini belirtti.

Rucub, "Bugünden sonra BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile onun dışındakilerin kendi ihanetlerini ve suç ortaklıklarını örtbas etmek için Filistin kartını kullanmalarına izin vermeyeceklerini" ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner'in son 2 yıldır Arap ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Filistin'e yapılan yardımların durdurulmasını istediğini söyleyen Rucub, bu nedenle daha önceki Arap zirvelerinde alınan kararlar doğrultusunda yapılan yardımların kesildiğine işaret etti.

HAMAS SÖZCÜSÜ ZUHRİ'YE GÖRE NORMALLEŞME ANLAŞMALARI İSRAİL'E BARIŞ GETİRMEYECEK

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Bahreyn ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yöneticilerinin İsrail'le imzaladıkları normalleşme anlaşmalarının İsrail'e barış getirmeyeceğini söyledi.

Ebu Zuhri, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da dün imzalanan normalleşme anlaşmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bahreyn ve BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamasını, "düşmanın safını tutma, işgalciyi destekleme ve Filistin haklarını gasbetme" olarak nitelendiren Ebu Zuhri, "BAE ve Bahreyn yöneticileri, bu anlaşmalarla Kudüs'e ve Filistin'e ihanet etmiştir." dedi.

"Bu anlaşmaların, bölgede İsrail'e barış getirmeyeceğini teyit ediyoruz." değerlendirmesinde bulunan Ebu Zuhri, bölge halklarının, İsrail'i gerçek düşman olarak görmeye devam edeceğini vurguladı.

- "KULLANILAN MÜREKKEP KADAR DEĞERİ YOK"

Öte yandan, bir diğer Hamas sözcüsü Hazım Kasım Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, İsrail'le imzalanan normalleşme anlaşmalarının hiç imzalanmamış hükmünde olduğunu belirtti.

Filistin halkının, tüm haklarını geri alıncaya kadar mücadelesine devam edeceğini kaydeden Kasım, "İsrail'le imzalanan anlaşmaların, kullanılan mürekkep kadar bile değeri yok." ifadesini kullandı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ise anlaşmalarla ilgili, "Filistin halkı ve Arapların tarihinde kara bir gün" nitelemesinde bulundu.

Anlaşmaların uzun yıllar süren plan ve hazırlıkların sonrasında imzalandığını dile getiren FHKC, işgalcinin işlediği tüm ihlaller ile normalleşme ve Filistin meselesini tasfiye planlarına karşı tüm direniş metotlarını kullanma çağrısı yaptı.