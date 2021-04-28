AA 28 Nisan 2021 Çarşamba 07:14 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 07:25

Faslı aktivistlerin sosyal medya hesaplarından yayınladığı görüntülere göre, "Filistin İçin Çalışma Grubu" adlı sivil toplum örgütünün çağrısı üzerine eylem hazırlığında olan göstericilere polis engel oldu.

Konuya ilişkin Rabat Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında eyleme izin verilmediği kaydedildi.

İlgili sivil toplum kuruluşunun açıklamasında ise tüm Fas halkına, Rabat ve İsrail'deki karşılıklı irtibat ofislerinin kaldırılması için girişimde bulunması çağrısı yapıldı.

Kudüslülerin dayanıklılığından ve direnişçi Filistin halkından övgüyle söz edilen açıklamada, eyleme engel olunması kınandı.

Filistin İçin Çalışma Grubu, Filistin davasını paneller, araştırmalar ve kitap yayınları gibi aktivitelerin yanı sıra dayanışma gösterileriyle de savunan birçok dernek ve sivil toplum örgütünü içinde barındıran bir çatı kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.

Rabat ve Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın başladığı 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.