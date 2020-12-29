DHA 29 Aralık 2020 Salı 08:40 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 08:40

Fas ile İsrail arasında başlayan normalleşme sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Fas’ın İsrail’de irtibat bürosu açmak için hazırlıklara başladığı ifade edildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv’de irtibat bürosu açılmasına ilişkin çalışmalar yürütecek Fas teknik ekibinin ülkeye pazar günü ulaştığı kaydedildi. Ekibin İsrail'de birkaç gün geçireceği ve ülkeye ileri bir tarihte daha büyük bir delegasyonun gönderileceği ifade edildi. İsrail ve Fas kısa süre önce Rabat'ta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arabuluculuğunda bir normalleşme anlaşması imzalamıştı. Fas böylelikle, bu yıl İsrail ile ABD destekli bir anlaşma imzalayarak ilişkilerini normalleştiren üçüncü Arap ülkesi olmuştu.

İKİ ÜLKE ARASINDA DOĞRUDAN UÇUŞ BAŞLADI

Geçen salı günü imzalanan dört ikili anlaşma, İsrail ile Fas arasında doğrudan havayolu ulaşımı, su yönetimi, mali sistemler arasında bağlantı kurulması ve diplomatlar için vize muafiyeti uygulamalarını öngörüyor. Ülkelerin aynı zamanda diplomatik temsilciliklerini yeniden açmaları da planlandığı belirtildi. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen cuma günü Fas Kralı 6. Muhammed'i İsrail'e davet ettiğini açıklamıştı.