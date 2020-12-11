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  • İhanet anlaşmasının ardından Fas'tan ilginç 'Filistin meselesi' açıklaması!
Dünya

İhanet anlaşmasının ardından Fas'tan ilginç 'Filistin meselesi' açıklaması!

Fas'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararının ardından açıklama yapan Fas Prensi Alevi, ülkesinin, Filistin meselesine desteğini sürdüreceğine inanıyor.

AA11 Aralık 2020 Cuma 07:18 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 07:18
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Fas Kralı 6. Muhammed'in kuzeni Prens Hişam el-Alevi, ülkesinin Filistin meselesine verdiği tarihsel destekle öne çıktığını ve bu yaklaşımını da sürdüreceğine inandığını belirtti.

Fas'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararının ardından Facebook sayfasından açıklama yapan Prens Alevi, "Fas, Filistin meselesine verdiği tarihsel ve pragmatik destekle öne çıktı. Bu yönde devam edeceğinden de hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.

Alevi ayrıca, Filistin-İsrail sorununun nihai çözümünün ancak Filistinlilerin meşru haklarını elde etmesiyle gerçekleşeceğini kaydetti.

ABD yönetiminin, Fas'ın Batı Sahra'daki egemenlik hakkını tanımasını "cesur bir adım" olarak nitelendiren Alevi, yeni yönetimin de bu yönde devam etmesini temenni ettiklerini aktardı.

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